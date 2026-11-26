Massara e Giuntoli svelano il loro calciomercato in diretta: cosa vogliono Juve e Atalanta da Ekhator e Scamacca
Il mercato di gennaio si avvicina e, sebbene manchino ancora diverse settimane all'apertura della finestra invernale, le strategie dei club iniziano a prendere forma. A fare il punto sulle possibili mosse sono stati Frederic Massara e Cristiano Giuntoli, intervenuti ai microfoni di Sky prima dei rispettivi impegni europei: il primo in occasione di Juventus-Omonia Nicosia (SEGUI QUI LA PARTITA IN DIRETTA), il secondo a pochi minuti da FK Borac-Atalanta (SEGUI QUI LA PARTITA IN DIRETTA). Al centro delle dichiarazioni ci sono soprattutto le situazioni di Ekhator e Scamacca.
Juve, Massara: "Ekhator potrà darci soddisfazioni. Sul mercato..."
Prima della sfida contro l'Omonia Nicosia, Massara si è soffermato sulla scelta di puntare su Ekhator: "Importanza della partita? Obiettivo importante, una vittoria è indispensabile e in una gara che può sembrare, sulla carta, abbordabile bisogna stare attenti all'Omonia che ha caratteristiche che possono darci fastidio. Ekhator titolare? Quella di questa sera non è un esperimento perché Ekhator è un giocatore forte, attaccante dell'Italia U21. Ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un 2006 e sappiamo quanto pesi la maglia della Juve, non dobbiamo mettergli una pressione eccessiva in questo senso ma siamo fiduciosi che potrà darci delle soddisfazioni anche per queste caratteristiche". Il Chief Football Officer della MJuve ha poi aperto uno spiraglio su possibili operazioni invernali: "Mercato? È ancora presto, dovremo vedere cosa si potrà fare anche tenendo conto dei paletti che dobbiamo rispettare, se ci saranno delle occasioni saremo pronti a coglierle. Intanto ci auguriamo di recuperare qualche giocatore perché il mister non ha mai cercato alibi ma ha dovuto far fronte ad assenze importanti. Questo ci ha dato la possibilità di esplorare nuove soluzioni e lui è sempre stato bravo in questo. Vedremo perché da qui a là confidiamo di recuperare certi giocatori. I centimetri non mancano in questa squadra, siamo piuttosto corazzati sotto quel punto di vista".
Atalanta, Giuntoli: "Scamacca? Ce lo teniamo stretto"
Anche in casa Atalanta il tema del mercato è inevitabilmente legato alle condizioni della rosa. Prima della partita contro il FK Borac, Giuntoli ha spiegato che un'eventuale qualificazione diretta, senza passare dagli spareggi, permetterebbe alla squadra di guadagnare tempo prezioso: "Dobbiamo cercare di fare bene a prescindere dallo spareggio o meno. Con uno spareggio in meno è chiaro che avremmo più tempo per lavorare, visto che ne abbiamo avuto pochissimo tra nazionale, Mondiale e lo stesso spareggio che abbiamo disputato ad agosto. Ovviamente ci farebbe comodo, però alla fine dobbiamo pensare a stasera, cercare di fare molto bene e dare continuità alle ultime settimane in cui abbiamo ottenuto risultati e prestazioni". Il direttore sportivo ha poi parlato di mercato: "Il nostro mercato alla fine sarà il rientro degli infortunati: ieri non li abbiamo avuti e Sulemana non lo abbiamo avuto quasi mai, quindi saranno tre acquisti molto importanti. Per il resto il mercato è sempre imprevedibile, però noi ci faremo comunque trovare pronti; in questo momento la cosa importante è la squadra, le prestazioni, i risultati e dare continuità a quello che stiamo facendo". Infine, su Scamacca: "Onestamente, noi al mercato non ci pensiamo e soprattutto a quello in uscita. Se ti riferisci a Scamacca, ce lo teniamo stretto: stasera parte titolare, abbiamo tanti bravi calciatori e ce li teniamo stretti".
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