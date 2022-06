"Clamoroso, l'Atalanta piomba su Luis Suarez!"

MADRID (Spagna) - L'indiscrezione riportata da Marca è clamorosa: secondo il quotidiano spagnolo, infatti, l'Atalanta sarebbe interessata a Luis Suarez: l'ormai ex Atletico Madrid sarà dal 1° luglio senza contratto dopo che saluterà i Colchoneros a parametro zero. Per assicurarsi le prestazioni del 35enne uruguaiano, però, i bergamaschi dovrebbero guardarsi dagli affondi, fra gli altri, anche di Inter Miami e River Plate.