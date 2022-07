Calciomercato Atalanta, stretta per Pinamonti

BERGAMO - L’Atalanta. In attesa di Ademola Lookman (24), prova a stringere per Andrea Pinamonti (23), desideroso di lavorare con Gian Piero Gasperini, ma per il quale c’è ancora una distanza economica con l’Inter. L’Atalanta, ricordiamolo, offre circa 15 a fronte di una richiesta sui 20 milioni e non è convintissima di accettare la famosa recompra richiesta dall’ad Beppe Marotta. E il Sassuolo? Si era già interessato all’ex Empoli e per questo si conferma, a determinate condizioni, uno spettatore interessato della vicenda. Molto dipenderà dalle mosse in uscita del club neroverde, che presto potrebbe cedere anche Giacomo Raspadori (22).