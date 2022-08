Atalanta, la moglie di Malinovskyi: "Lasciare Bergamo? Non dipende da noi"

BERGAMO - Le voci sull'imminente partenza di Ruslan Malinovskyi dall'Atalanta sembrano confermate dalla moglie, Roksana, che attraverso una story dal proprio profilo Instagram ha risposto ai tanti messaggi dei tifosi che invitavano la coppia e la figlia Olivia a non lasciare la squadra e la città. "Bergamo è casa nostra, ma la vita del calcio è troppo difficile", si legge. I rumors vogliono il centrocampista offensivo ucraino al Nottingham Forest come il compagno Remo Freuler, già in Inghilterra da ieri sera: "I vostri messaggi mi spezzano il cuore, questo è inaspettato per noi come per voi - si legge -. Ma nulla è stato deciso e non dipende da noi. Siete preoccupati e non voglio questo. Dovete sapere un'unica cosa: non vi lascio mai. Ma la vita del calcio è troppo difficile, non sai mai cosa aspettarti".