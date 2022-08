"Barcellona, Pjanic può partire: ipotesi Lione e Al-Nassr"

Dalle dichiarazioni di stima ricevute in più di un’occasione da Xavi durante il precampionato agli zero minuti giocati nelle prime tre partite della Liga il passo è stato breve e inatteso per Miralem Pjanic .

Il Barcellona "riscopre" De Jong

Una doccia fredda per il giocatore che era tornato in Catalogna con l’intenzione di conquistarsi, se non una maglia da titolare, obiettivo quasi irraggiungibile con l’icona Busquets e i giovani rampanti Gavi e Pedri, quantomeno quello di prima alternativa per la mediana del Barcellona, forte anche delle proprie qualità tecniche. E invece quando si è trattato di pescare dalla panchina Xavi si è affidato a Franck Kessié e pure a Frenkie De Jong, fresco di decisione di restare in blaugrana.

"Lione o Al Nassr nel futuro di Pjanic"

Ecco allora che proprio la svolta inattesa sul futuro dell’olandese potrebbe spingere Pjanic lontano dal Camp Nou. Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo' il giocatore sarebbe pronto a prendere in considerazioni proposte da altri club. In particolare se ci fosse la possibilità di tornare dove Mire ha lasciato un ottimo ricordo nella fattispecie al Lione, dove Pjanic ha militato mettendosi in luce a livello internazionale e imparato l’arte dei calci piazzati da Juninho Pernambucano per poi volare alla Roma. L’OL ha appena perso Lucas Paquetà e sebbene le caratteristiche dei due giocatori siano differenti, al tecnico Bosz non dispiacerebbe mettersi in rosa le qualità tecniche di Pjanic, pronto però a valutare anche la possibilità di approdare all’Al-Nassr. Al club saudita, che per la porta ha ingaggiato a parametro zero David Ospina, il bosniaco ritroverebbe Rudi Garcia, suo allenatore alla Roma tra il 2013 e il 2016, una garanzia per provare a tornare ai livelli degli anni d’oro della carriera.