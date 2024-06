Perché Zaniolo vuole l'Atalanta e perché l'Atalanta vuole Zaniolo

Nicolò Zaniolo lascerà la Turchia e tornerà a giocare in Italia. L'attaccante non ha potuto partecipare agli Europei a causa dell'infortunio al quinto metatarso del piede sinistro dal quale, però, si sta rapidamente riprendendo e conta di essere pronto per la metà di luglio. Nel frattempo, ha parlato con chiarezza ai dirigenti del Galatasaray i quali ne hanno preso atto e hanno intavolato la trattativa con l' Atalanta senza chiudere la porta alla Fiorentina. Obbligo o diritto di riscatto: è questo il nodo da sciogliere per un'operazione che oscilla attorno ai 22 milioni di euro e, come schema di partenza, ricalca il modello De Ketelaere adottato dal club bergamasco un anno fa in sede di trattativa con il MiIan, dal quale il belga è stato riscattato il 15 giugno scorso.

Zaniolo piace molto anche alla Fiorentina, ma con l'Atalanta giocherebbe in Champions League, vetrina ideale per il rilancio ai massimi livelli anche in chiave Nazionale. E, proprio pensando a De Ketelaere, letteralmente rinato in nerazzurro dopo le delusioni della stagione milanista, non è difficile pensare perché Zaniolo voglia l'Atalanta e perché l'Atalanta voglia Zaniolo, 25 anni da compiere il 2 luglio, a una svolta decisiva della carriera dopo le esperienze maturate nella Roma, nell'Aston Villa e nel Galatasaray. Gasperini, maestro assoluto della specialità rigenerare giocatori di talento, potrebbe contare su un attacco considerevolmente rafforzato dall'azzurro, in un reparto in cui allinea già Scamacca, Lookman, El Bilal Touré e De Ketelaere (14 gol, 11 assist, 50 presenze fra campionato e Coppe, culminate con il trionfo in Europa League).