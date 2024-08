Atalanta, bum bum Brescianini & Retegui. La nemesi del mercato su Koopmeiners e Lookman

Se l'Atalanta cercava un premio alle sue scelte di mercato, il poker salentino gliel'ha dato in maniera sonante. Una vera nemesi su Koopmeiners e Lookman. Le doppiette di Brescianini e Retegui hanno sigillato un risultato che addirittura sarebbe potuto essere anche più pesante per un Lecce ancora in evidente ritardo di condizione, a eccezione di Dorgu e Gallo. L'esordio stagionale dei campioni dell'Europa League non poteva cadere in un momento più delicato, in considerazione di tutto ciò che era loro capitato nelle ultime due settimane: il grave infortunio di Scamacca, i ko di Toloi e, poi, di Kolasinac nella finale di Supercoppa Europea con il Real Madrid, onorata comunque a testa alta contro i campioni d'Europa; gli ammutinamenti di Koopmeiners e Lookman. Tanto che a Lecce, Gasperini si è presentato senza Kolasinac, Koopmeiners, Lookman, Scalvini, Samardzic, Scamacca, Toloi e Zaniolo; tredici soli giocatori di movimento e sette ragazzi della Primavera e dell'Under 23: Bernasconi, Comi, Manzoni, Tornaghi, Vavassori, Cassa e Palestra. Agli ultimi due, rispettivamente 18 anni e 19 anni, l'allenatore ha regalato l'emozione del debutto in Serie A. Dove, per la settima stagione di fila, l'Atalanta ha vinto la gara d'esordio, lanciando un messaggio forte e chiaro al campionato. Il Lecce era partito in quarta nel tentativo di sorprendere i bergamaschi.