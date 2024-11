“Atalanta, l’Arsenal pensa a Retegui per l’attacco”

L' Arsenal è alla ricerca di un attaccante e secondo i media britannici tra i profili seguiti ci sarebbe anche Mateo Retegui dell' Atalanta , che in questa stagione ha già totalizzato undici reti in dodici giornate di campionato con la Dea dopo il suo arrivo dal Genoa in estate.

L'Arsenal segue Retegui: sarebbe l'alternativa a Gyökeres

I Gunners, in realtà, avrebbero come desiderio più grande Viktor Gyökeres, capocannoniere dello Sporting CP, ma la concorrenza per l'attaccante svedese sarà sicuramente serrata e per questo il club di Londra si sta guardando intorno e la punta italo-argentina è un'opzione.