Atalanta, De Ketelaere 2027. Perché è il colpo di mercato dell'anno

Secondo gli accordi sottoscritti lo scorso 14 giugno fra Atalanta e Milan, sabato 1 febbraio scatterà ufficialmente il riscatto di Charles De Ketelaere, 23 anni, autentico colpo di mercato dell'anno firmato dalla capolista della Serie A. Acquistato dal Milan nel 2023, su indicazione di Paolo Maldini, in cambio di 36,5 milioni di euro al Bruges, il nazionale belga costerà alla Dea circa 25 milioni di euro, ai quali aggiungere 2 milioni di bonus e il 10% in caso di futura rivendita. Oggi, CDK vale quasi il triplo e la sua quotazione di mercato è decisamente superiore ai 60 milioni pattuiti dalla Juve con i bergamaschi per Koopmeiners. Il suo contratto è stato prolungato da Luca Percassi sino al 2027.

Atalanta, la crescita di De Ketelaere

Impressiona la crescita esponenziale del calciatore da quando frequenta la Scuola Gasperini. In questa prima parte della stagione, fra campionato e coppe, De Ketelaere vanta questo bilancio: 24 partite, 10 gol, 5 assist. C'è di più. Nell'anno solare 2024, nessun giocatore di Serie A ha partecipato a un numero maggiore di azioni da gol in tutte le competizioni in cui è sceso in lizza: sono 36 (20 reti e 16 assist). Limitandoci al massimo torneo, Cdk conta 13 gol e 9n assist; Thuram 14 gol e 8 assist. Nella prima e unica stagione milanista CDK aveva assommato 40 presenze e zero gol. La differenza si nota.