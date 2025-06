Atalanta a un passo da Ahanor: i dettagli della trattativa

Con Ruggeri in direzione Atletico Madrid , l' Atalanta ha subito accelerato per l'arrivo del suo sostituto: si tratta di Honest Ahanor. Il club bergamasco è vicinissimo all'arrivo dell'esterno sinistro del Genoa . Il classe 2008 arriverebbe dal Genoa per 15 milioni di euro più bonus: la cifra totale dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni.

Atalanta vicina all'arrivo di Ahanor: i dettagli

Il giovane talento dei rossoblù, fin dai primi segnali d'addio di Ruggeri, è stato individuato come il profilo perfetto per sostituirlo. L'Atalanta ha puntato forte su di lui fin da subito per sorpassare la concorrenza. Cresciuto nel vivaio del Genoa, ha esordito in Serie A nella scorsa stagione dopo l'ottimo rendimento tra Under 17 e Primavera. Inizia la scorsa stagione già integrato nel gruppo della prima squadra da Gilardino, fino ad arrivare al debutto a Marassi da titolare contro la Juventus. Rimane nelle rotazioni fino a novembre, quando un infortunio al menisco lo tiene ai box per quasi tutta la stagione. Rientra a fine aprile diventando subito importantissimo nel finale di stagione per Vieira, e Ahanor ripaga la fiducia causando l'autogol del pareggio al Maradona contro il Napoli.