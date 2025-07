Follie per Retegui dall'Arabia: l'offerta per cartellino e ingaggio è pazzesca!

BERGAMO - Venti d’Arabia scuotono il futuro di Mateo Retegui , il capocannoniere della Serie A 2024-2025 e l’attaccante della Nazionale che allunga la lista dei suoi estimatori: e l’ Atalanta è lì che gongola, senza l’urgenza di dover vendere ma con la giusta curiosità di chi i giocatori sa valorizzarli e il mercato sa farlo anche bene. Sono giorni torridi, il caldo che attanaglia l’Italia domina le news ed è in tendenza sulla rete: la tentazione che tiene banco in queste ore per l’italo argentino - fatalità, coincidenza, fate voi - arriva dal deserto e la fa arrivare l’ Al-Qadsiah , il club di Khobar, città bagnata dalla costa del Golfo Persico, già noto per aver dato l’assalto a Moise Kean. Assalto che, attenzione, non si sarebbe ancora spento (e probabilmente del tutto non lo è ) se non fosse arrivato dall’attaccante della Fiorentina un segnale di stand-by. Ma tutto a tempo debito, intanto partiamo dalla fine, da Retegui che è diventato un obiettivo della squadra allenata dallo spagnolo Michel.

Retegui, l’offerta é ricchissima

L’offerta dell’Al-Qadsiah di cui si parla è tra i 50 e i 60 milioni: a meno l’Atalanta nella Saudi League non potrebbe davvero venderlo. Per Retegui pronti 15-20 milioni di ingaggio. Torniamo a Kean, perché il suo ruolo potrebbe non essere affatto marginale in questa storia: Moise ha incassato l’interesse del club arabo, per altri dieci giorni ha la clausola da 52 milioni di euro accendibile, ma ha cominciato a fare riflessioni personali sulla carriera. C’è un posto al Mondiale da andarsi a conquistare, c’è una carriera che - inevitabilmente - alle nostre latitudini avrebbe uno sviluppo e un senso: in Arabia - tolti (o messi) i petroldollari - chi può dirlo? Poco da fare il rischio di finire a margine del cono di luce esiste. E Kean non ha ricevuto offerte concrete, ma sa che il Manchester United - for exemple - lo considera dentro una lista. Se (quando) parte il valzer delle punte Moise può ballare bene. Fino al 15 del mese: poi addio clausola e chissà. Comunque, l’Arabia per Moise non è tramontata: è lì, ma ferma.

Retegui, c’é anche il Milan

In tutto questo Retegui - che di Kean è compagno in Nazionale - non rappresenta certamente un’alternativa per l’Al-Qadsiah. È la pista parallela che gli arabi decidono di battere preso atto del momento di riflessione dell’attaccante viola. L’offerta per il bomber di Juric, se andiamo a vedere, è sovrapponibile a quella costruita per l’ex Juve. Ora in termini assoluti il discorso potrebbe non cambiare per Mateo: nel senso che ci saranno pure i 16 chilometri disseminati di parchi della Khobar Corniche, le numerose le spiagge e i resort di Half Moon Bay o il fantasmagorico centro commerciale al-Rashid Mall. Ma una riflessione sulla carriera, sulle prospettive, potrebbe farsela a buon diritto anche l’italo-argentino, tenendo fermo l’assunto che i soldi sono tanti, per l’Atalanta e per lui. Su questa possibilità - ossia che scatti una riflessione in più da parte di Retegui - punta il Milan. I ragionamenti tra Tare e Allegri hanno portato ad identificare in Retegui una opzione molto gradita, ma certo non a quei costi, di cartellino e di ingaggio. Il club rossonero avrebbe atteso una fase più avanzata del mercato per capire se l’Atalanta fosse disposta a mitigare le pretese. Il vento d’Arabia rischia di scompaginare questo castello. Non resta che aspettare per capire se sarà davvero così.