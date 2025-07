Percassi: "Lookman vuole andare via. L'Inter lo vuole, ma decide l'Atalanta"

" Lookman vuole andare via. L' Inter lo vuole, ma decide l' Atalanta ". Così Luca Percassi durante la presentazione del terzino sinistro Honest Ahanor . L'amministratore delegato della Dea ha colto l'occasione per fare il punto sulla trattativa.

Percassi su Lookman: "Manifesta da tempo il suo desiderio di poter andare via"

Luca Percassi ha spiegato: "Lookman manifesta da qualche tempo il suo desiderio di poter andare via. Non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire seguendo la filosofia del nostro club. Quella di una cessione all’anno. Ma il mercato porta sempre cose inaspettate, sapete bene cosa è successo con Retegui".

Percassi: "Inter società amica, valuteremo l'offerta ricevuta per Lookman"

Luca Percassi ha poi concluso: "Per Lookman, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto. Se non fino a ieri quando è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega. Abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale. In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta. Posso solo dire che i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide soltanto la società".