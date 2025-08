Lookman, è rottura con l’Atalanta: Bergamo e i tifosi gli voltano le spalle

Lookman, la furia dei tifosi dell'Atalanta

«Ora basta! Procuratori indegni e giocatori ingrati, rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato», lo striscione esposto nei pressi del centro sportivo di Zingonia. Una presa di posizione netta, la prima dell'era contemporanea (per Koopmeiners ci furono soltanto fischi durante il suo ritorno a Bergamo con la maglia della Juventus), un segnale per ribadire il senso d'appartenenza di un popolo intero. E la contestazione è arrivata non per la volontà di trasferirsi - Lookman aveva già manifestato la scelta di lasciare l’Atalanta lo scorso anno dopo aver ricevuto la proposta del Psg salvo poi restare un'altra stagione -, ma per i toni degli ultimi giorni, un atteggiamento ritenuto non in linea con la professionalità mostrata lo scorso anno e durante i primi giorni di preparazione.