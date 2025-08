Lookman, rottura totale con l'Atalanta: anche oggi assente a Zingonia

Rottura totale tra l'Atalanta e Ademola Lookman. Dopo la presa di posizione sui social del calciatore e le parole dell'ad Luca Percassi in conferenza stampa, l'attaccante della Dea non si è presentato a Zingonia per l'allenamento di oggi, confermando di fatto la sua volontà di essere ceduto. L'Inter aspetta, mentre nelle prossime ore l'Atalanta valuterà eventuali sanzioni discipllinari nei confronti del giocatore. Il calciatore vanta un contratto in scadenza nei 2027 ed era atteso già nella giornata di ieri per un lavoro di riatletizzazione dopo il fastidio al polpaccio.