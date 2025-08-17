L'Atalanta rivuole Gosens: c'è l'offerta, ma Pioli lo blinda

Gosens, le ragioni del no

Lo dicevamo negli scorsi giorni: non c'è niente e nessuno di incedibile nel contesto italiano e neanche nel mondo Fiorentina. Però di fronte a un'offerta che a livello economico sarebbe stata anche consona - la Fiorentina lo ha pagato in tutto 8 milioni, tra prestito e riscatto dall'Union Berlino, per un calciatore che ha compiuto 31 anni il 5 luglio scorso - Pradè, Goretti e lo stesso Stefano Pioli hanno messo sul tavolo non solo l'aspetto contabile, ma anche quello tecnico e di leadership. E hanno optato per il no, convenendo anche sull'idea di non prendere in considerazione un ulteriore rilancio da parte della Dea.