Zalewski, contatti continui Inter-Atalanta: perché Chivu ha dato l'ok alla cessione

Dopo il riscatto di giugno, Nicola Zalewski potrebbe già lasciare l’Inter. L’interesse dell’ Atalanta è molto concreto e i contatti tra le parti sono continui, considerando che i nerazzurri si sono detti disponibili a trattare la cessione dell’ex Roma in questa sessione di mercato.

Le scelte di Chivu hanno un effetto sul mercato

Nella partita di ieri contro l'Olympiacos, il giovane esterno è entrato solo all’81’, al posto di Dumfries. Chivu ha quindi preferito spostare Luis Henrique a sinistra dopo l’infortunio di Dimarco. Juric, che ha già allenato Zalewski a Roma, ha quindi avallato subito l’operazione con i nerazzurri. Il croato aspetta nuovi rinforzi e ha chiesto un terzino con le sue caratteristiche. Il prezzo? Se ne sta parlando in queste ore. Il duttile classe 2002, ricordiamolo, è stato acquistato a giugno per 6,5 milioni di euro e ora potrebbe essere venduto a una cifra più alta.