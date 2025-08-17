Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Zalewski, contatti continui Inter-Atalanta: perché Chivu ha dato l'ok alla cessione

Il club nerazzurro ha un dialogo aperto con la Dea per la vendita dell'esterno polacco
Zalewski, contatti continui Inter-Atalanta: perché Chivu ha dato l'ok alla cessione© Inter via Getty Images
1 min

Dopo il riscatto di giugno, Nicola Zalewski potrebbe già lasciare l’Inter. L’interesse dell’Atalanta è molto concreto e i contatti tra le parti sono continui, considerando che i nerazzurri si sono detti disponibili a trattare la cessione dell’ex Roma in questa sessione di mercato.

Le scelte di Chivu hanno un effetto sul mercato

Nella partita di ieri contro l'Olympiacos, il giovane esterno è entrato solo all’81’, al posto di Dumfries. Chivu ha quindi preferito spostare Luis Henrique a sinistra dopo l’infortunio di Dimarco. Juric, che ha già allenato Zalewski a Roma, ha quindi avallato subito l’operazione con i nerazzurri. Il croato aspetta nuovi rinforzi e ha chiesto un terzino con le sue caratteristiche. Il prezzo? Se ne sta parlando in queste ore. Il duttile classe 2002, ricordiamolo, è stato acquistato a giugno per 6,5 milioni di euro e ora potrebbe essere venduto a una cifra più alta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Atalanta

Da non perdere

L'Inter può investire oltre 60 milioniInter ok con l'Olympiakos