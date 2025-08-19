Atalanta, è fatta per Krstovic: le cifre dell'affare con il Lecce

BERGAMO - L’Atalanta corre ai ripari. Dopo aver venduto Mateo Retegui e aver messo fuori rosa Ademola Lookman, i dirigenti orobici non hanno perso tempo per regalare a Ivan Juric un attaccante di primo livello. Nikola Krstovic è a un passo dall’Atalanta: il club bergamasco ha trovato l’accordo con il Lecce per il trasferimento del centravanti montenegrino a Zingonia.
Atalanta, c’è l’accordo per Krstovic
Le due società nelle ultime ore hanno trovato l’intesa economica per il passaggio dell’attaccante montenegrino all’Atalanta. Il club di Percassi ha offerto 25 milioni di euro al club pugliese, più il 10% sulla successiva rivendita. Già domani il calciatore è atteso per effettuare le visite di idoneità sportiva. Poi arriveranno le firme sul contratto di cessione.