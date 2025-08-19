Atalanta, è fatta per Krstovic: le cifre dell'affare con il Lecce

BERGAMO - L’Atalanta corre ai ripari. Dopo aver venduto Mateo Retegui e aver messo fuori rosa Ademola Lookman, i dirigenti orobici non hanno perso tempo per regalare a Ivan Juric un attaccante di primo livello. Nikola Krstovic è a un passo dall’Atalanta: il club bergamasco ha trovato l’accordo con il Lecce per il trasferimento del centravanti montenegrino a Zingonia.