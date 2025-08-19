Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atalanta, è fatta per Krstovic: le cifre dell'affare con il Lecce

Il centravanti montenegrino domani sosterrà la visite mediche, poi la firma sul contratto che lo legherà al club orobico per i prossimi anni
1 min

BERGAMO - L’Atalanta corre ai ripari. Dopo aver venduto Mateo Retegui e aver messo fuori rosa Ademola Lookman, i dirigenti orobici non hanno perso tempo per regalare a Ivan Juric un attaccante di primo livello. Nikola Krstovic è a un passo dall’Atalanta: il club bergamasco ha trovato l’accordo con il Lecce per il trasferimento del centravanti montenegrino a Zingonia. 

Atalanta, c’è l’accordo per Krstovic

Le due società nelle ultime ore hanno trovato l’intesa economica per il passaggio dell’attaccante montenegrino all’Atalanta. Il club di Percassi ha offerto 25 milioni di euro al club pugliese, più il 10% sulla successiva rivendita. Già domani il calciatore è atteso per effettuare le visite di idoneità sportiva. Poi arriveranno le firme sul contratto di cessione. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Atalanta

Da non perdere

L'Atalanta ufficializza ZalewskiAtalanta, Lookman vuole solo l'Inter