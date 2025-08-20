Lookman, due scenari possibili. E l’Atalanta intanto prende Krstovic

BERGAMO - Una nuova puntata, un colpo di scena sì, ma pronosticabile dopo aver incassato il dietrofront dell'Inter. La telenovela dell'estate italiana si è arricchita grazie a una nuova trama, rivista e rivisitata nelle ultime ore: Ademola Lookman è tornato su suoi passi presentandosi al centro sportivo di Zingonia dopo due settimane d'assenza ingiustificata. E l'Atalanta lo ha accolto al termine di un periodo segnato da silenzi e sguardi torvi, di attese e un braccio di ferro continuo e costante che ha portato a un nulla di fatto. A vincere, almeno per il momento, è stata la linea dura dei bergamaschi, in grado di far fede a quanto dichiarato: modi e tempi di un eventuale addio saranno decisi sempre dal club, non dal giocatore.