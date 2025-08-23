Juric in conferenza parla del caso Lookman: "Situazione che penalizza i tifosi"

In casa Atalanta continua a tenere banco il caso Lookman, il tormentone dell'estate. L'attaccante, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata perché voleva firmare con l'Inter, è tornato martedì mattina a Bergamo e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre. Così Juric in conferenza: "Quella di Lookman è una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni. Sono situazioni che penalizzano i tifosi, mentre i giocatori e i club curano i loro interessi. I tifosi ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. La lotta è tra le emozioni e i ragionamenti a mente fredda". Ancora sul mercato: "Krstovic e Zalewski sono arrivati in settimana. Come Kamaldeen Sulemana, sono giovani, freschi e con un margine di crescita enorme. Abbiamo sia giovani che giocatori con esperienza enorme. L'intenzione è costruire una squadra in cui queste due componenti possano coesistere".