Tony D'Amico, direttore sportivo dell'Atalanta, ha parlato di Ademola Lookman prima del match contro il Pisa al Gewiss Stadium, valido per la prima giornata del campionato di Serie A.
Atalanta, D'Amico: "Lookman non si allena con il gruppp. Quando il mercato finirà..."
Queste le sue dichiarazoni: "Lookman è tornato da poco con noi, in questo momento non si allena con il gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne viviamo e sentiamo sempre di più. Ribadisco, dispiace per tutti: tifosi, società e ragazzo. Quando il mercato finirà valuteremo che tipo di decisioni prendere. Adesso c'è più dispiacere".
Lookman, la situazione
L'attaccante nigeriano, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata perché voleva firmare con l'Inter, è tornato martedì mattina a Bergamo e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre.