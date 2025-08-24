Atalanta, D'Amico: "Lookman non si allena con il gruppp. Quando il mercato finirà..."

Queste le sue dichiarazoni: "Lookman è tornato da poco con noi, in questo momento non si allena con il gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne viviamo e sentiamo sempre di più. Ribadisco, dispiace per tutti: tifosi, società e ragazzo. Quando il mercato finirà valuteremo che tipo di decisioni prendere. Adesso c'è più dispiacere".

Lookman, la situazione

L'attaccante nigeriano, multato per i 15 giorni di assenza ingiustificata perché voleva firmare con l'Inter, è tornato martedì mattina a Bergamo e si allenerà a margine della squadra fino al 2 settembre.