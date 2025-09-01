Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Atalanta, ecco Musah: le visite mediche del nuovo acquisto

Rinforzo a centrocampo per la squadra di Juric: test presso Habilita Sport Medicine per l'ormai ex Milan
1 min

Dopo richieste in Italia e in Europa, finalmente termina la telenovela Musah. Il centrocampista del Milan è stato richiesto e accostato per tutta la durata dell'estate, ma nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato è stata l'Atalanta a sorpassare tutti. L'amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi aveva annunciato la trattativa con il Milan per il giocatore che è pronto a questa nuova avventura agli ordini di Ivan Juric.

Musah, visite mediche con l'Atalanta

Il giocatore in mattinata si è recato presso Habilita Sport Medicine, Official Medical Partner dell'Atalanta, per le visite mediche. Salvo clamorosi ribaltoni, sarà poi il momento della firma. Musah poi si unirà al gruppo squadra dopo la pausa dato che sarà impegnato con la nazionale statunitense: affronterà in amichevole la Corea del Sud e il Giappone, in preparazione del Mondiale in casa nel 2026.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Atalanta

Da non perdere

Le parole di percassi sul mercatoCalciomercato, tutte le notizie dell'ultima giornata