Atalanta, ecco Musah: le visite mediche del nuovo acquisto

Dopo richieste in Italia e in Europa, finalmente termina la telenovela Musah. Il centrocampista del Milan è stato richiesto e accostato per tutta la durata dell'estate, ma nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato è stata l'Atalanta a sorpassare tutti. L'amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi aveva annunciato la trattativa con il Milan per il giocatore che è pronto a questa nuova avventura agli ordini di Ivan Juric.