Atalanta, ecco Musah: le visite mediche del nuovo acquisto

Dopo richieste in Italia e in Europa, finalmente termina la telenovela Musah. Il centrocampista del Milan è stato richiesto e accostato per tutta la durata dell'estate, ma nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato è stata l'Atalanta a sorpassare tutti. L'amministratore delegato dei bergamaschi Luca Percassi aveva annunciato la trattativa con il Milan per il giocatore che è pronto a questa nuova avventura agli ordini di Ivan Juric.
Musah, visite mediche con l'Atalanta
Il giocatore in mattinata si è recato presso Habilita Sport Medicine, Official Medical Partner dell'Atalanta, per le visite mediche. Salvo clamorosi ribaltoni, sarà poi il momento della firma. Musah poi si unirà al gruppo squadra dopo la pausa dato che sarà impegnato con la nazionale statunitense: affronterà in amichevole la Corea del Sud e il Giappone, in preparazione del Mondiale in casa nel 2026.