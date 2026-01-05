Corriere dello Sport.it
lunedì 5 gennaio 2026
Atalanta, 100 volte Carnesecchi. E la Dea chiude la porta al Tottenham

Contro la Roma, uno dei migliori portieri della Serie A ha tagliato un traguardo significativo. Gli Spurs pensano a lui, qualora Vicario passi all'Inter in estate, ma la Dea progetta di blindarlo fino al 2030
Xavier Jacobelli
1 min
Il 2025 ha definitivamente consacrato Marco Carnesecchi come uno dei più forti portieri della Serie A. È entrato in pianta stabile nella Nazionale, si è  imposto sulla ribalta internazionale, è protagonista di un'ascesa che non conosce sosta, tanto da sfiorare una valutazione di  40 milioni, secondo i siti specializzati di mercato. Venticinque anni, romagnolo, approdato a Zingonia dalle giovanili del Cesena quando ne aveva 17, Carnese

