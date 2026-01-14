Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Atalanta, ecco Raspadori: visite mediche in corso a Milano

Controlli di rito alla clinica 'La Madonnina' per il nuovo acquisto della Dea: attesa per la firma sul contratto
2 min
Tagsraspadoriatalanta

MILANO - Visite mediche in corso alla clinica 'La Madonnina' di Milano per Giacomo Raspadori, nuovo attaccante dell'Atalanta. Nella giornata di ieri (martedì 13 gennaio), i bergamaschi hanno anticipato con un blitz la concorrenza di Roma e Napoli offrendo 22 milioni più bonus all'Atletico Madrid che ha accettato l'offerta. Raspadori ha aspettato fino all'ultimo gli azzurri, ma il club di De Laurentiis non poteva chiudere subito l'operazione: così i Colchoneros lo hanno costretto a scegliere tra Roma e AtalantaE lui ha deciso di abbracciare il progetto della Dea per tornare a giocare nel massimo campionato italiano in questa seconda parte della stagione.

Atalanta, attesa per la firma di Raspadori

L'attaccante della Nazionale italiana è atterrato ieri sera all'aeroporto di Bologna mentre in mattinata è arrivato a Milano per le visite mediche di rito. Nel primo pomeriggio è invece attesa la firma sul nuovo contratto, che avverrà a Bergamo: per l'ormai ex numero 22 dell'Atletico Madrid quinquennale fino al 30 giugno 2031.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Atalanta

Da non perdere

Ranieri, che bordata a RaspadoriRaspadori ha scelto l'Atalanta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS