Atalanta, ecco Raspadori: visite mediche in corso a Milano

MILANO - Visite mediche in corso alla clinica 'La Madonnina' di Milano per Giacomo Raspadori, nuovo attaccante dell'Atalanta. Nella giornata di ieri (martedì 13 gennaio), i bergamaschi hanno anticipato con un blitz la concorrenza di Roma e Napoli offrendo 22 milioni più bonus all'Atletico Madrid che ha accettato l'offerta. Raspadori ha aspettato fino all'ultimo gli azzurri, ma il club di De Laurentiis non poteva chiudere subito l'operazione: così i Colchoneros lo hanno costretto a scegliere tra Roma e Atalanta. E lui ha deciso di abbracciare il progetto della Dea per tornare a giocare nel massimo campionato italiano in questa seconda parte della stagione.