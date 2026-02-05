Percassi, il retroscena su Raspadori: "Non pensavamo di riuscire a prenderlo"
Palladino si affida a Raspadori sulla trequarti per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Juve. In gol all'esordio, l'ex Napoli è diventato fin da subito importante nelle rotazioni dell'Atalanta. Luca Percassi ne ha parlato così del suo arrivo prima della sfida alla New Balance Arena: "Penso che il mercato abbia permesso all’Atalanta di rinforzarsi anche nelle uscite", ha affermato ai microfoni di Sport Mediaset. "Non pensavamo di riuscire a prendere Raspadori, siamo contenti che abbia scelto il progetto Atalanta".
Le parole di Percassi
L'amministratore delegato dei bergamaschi ha continuato: "Ci aspetta una grande partita in una cornice fantastica. Ci aspettano mesi impegnativi. Il nostro è il sedicesimo anno da quando siamo tornati all’Atalanta, sappiamo il percorso fatto. La nostra dimensione è comunque sempre provinciale, ripartire sapevamo che non sarebbe stato semplice. Andiamo avanti a lavorare senza rimpianti”.