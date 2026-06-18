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Non solo Greenwood: il Marsiglia ha messo in vendita un altro big della rosa. La Roma ci aveva provato© Getty Images

Non solo Greenwood: il Marsiglia ha messo in vendita un altro big della rosa. La Roma ci aveva provato

Il club francese tratta anche la cessione di Hojbjerg, valutato circa 13 milioni di euro
Eleonora Trotta
1 min

Il Marsiglia è molto attivo in uscita. In attesa di sviluppi sulla situazione di Greenwood, il club francese continua le trattative per Hojbjerg. Il centrocampista danese, trattato anche in passato da Juve e Inter, è nei radar dell’Atalanta. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore, durante il quale il dirigente nerazzurro ha ribadito tutta la propria stima per il giocatore.

Il retroscena sul club giallorosso

Del resto, lo voleva anche ai tempi della Juve, anche se ad oggi va risolto il problema relativo all’ingaggio del classe '95, nel mirino anche di altri club italiani e stranieri. Va ricordato che per l’ex Tottenham, valutato circa 13 milioni di euro, c’è stato in passato anche un sondaggio da parte della Roma. I rapporti tra le due società sono ottimi e, quando Benatia era ds del club francese, i giallorossi avevano preso delle informazioni sul duttile centrocampista danese.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Atalanta

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