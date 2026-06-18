Non solo Greenwood: il Marsiglia ha messo in vendita un altro big della rosa. La Roma ci aveva provato

Il Marsiglia è molto attivo in uscita. In attesa di sviluppi sulla situazione di Greenwood, il club francese continua le trattative per Hojbjerg. Il centrocampista danese, trattato anche in passato da Juve e Inter, è nei radar dell’Atalanta. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore, durante il quale il dirigente nerazzurro ha ribadito tutta la propria stima per il giocatore.