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Palestra e gli altri 21 uomini d'oro dell'Atalanta by Percassi

In principio c'è stato Okoli, poi Barrow, Gagliardini, Cristante, Diallo, Mancini, Ruggeri, Lookman, Kessie, Bastoni, Kulusevski, Hojlund, Koopmeiners, Retegui, sino al neo Chelsea. Così la Dea, 9 volte in Europa nelle ultime 10 stagioni, coniuga i risultati a 11 utili consecutivi di bilancio
Xavier Jacobelli
1 min
TagsatalantapalestraPercassi

In ordine di ricavi, il primo dei 22 uomini d'oro è stato Caleb Okoli, classe 2001, quattro anni nel vivaio di Zingonia, difensore del Leicester dal 2024, quando venne ceduto dalla Dea che realizzò 14 milioni di euro di plusvalenza, secondo i dati ufficiali. Un quarto di quanto frutterà il cartellino di Marco Palestra, classe 2005, entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva dieci

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