Palestra e gli altri 21 uomini d'oro dell'Atalanta by Percassi

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In ordine di ricavi, il primo dei 22 uomini d'oro è stato Caleb Okoli, classe 2001, quattro anni nel vivaio di Zingonia, difensore del Leicester dal 2024, quando venne ceduto dalla Dea che realizzò 14 milioni di euro di plusvalenza, secondo i dati ufficiali. Un quarto di quanto frutterà il cartellino di Marco Palestra, classe 2005, entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva dieci
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