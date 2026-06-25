Palestra in partenza verso Londra: visite mediche e firma con il Chelsea, tutti i dettagli

Marco Palestra si prepara a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea . L'esterno di proprietà dell'Atalanta è in partenza per Londra , dove sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domani. L'ex Cagliari approderà alla corte di Xabi Alonso , scelto come nuovo allenatore per la prossima stagione sportiva. Definiti i dettagli dell'operazione tra la Dea e la dirigenza dei Blues.

Palestra al Chelsea, domani le visite mediche: le cifre dell'affare

Marco Palestra al Chelsea, è fatta. Affare da 57 milioni di euro più 3 di bonus con l'Atalanta, che si riserverà anche un 10% sull'eventuale futura rivendita del ragazzo classe 2005. Contratto di sei anni per il calciatore cresciuto nel settore giovanile bergamasco, che arriverà a guadagnare 5 milioni netti a stagione. Dopo Sandro Tonali, si tratta del secondo acquisto italiano più costoso della storia della Premier League. Domani visite mediche e firma nella capitale inglese.