Palestra in partenza verso Londra: visite mediche e firma con il Chelsea, tutti i dettagli
Marco Palestra si prepara a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Chelsea. L'esterno di proprietà dell'Atalanta è in partenza per Londra, dove sosterrà le visite mediche di rito nella giornata di domani. L'ex Cagliari approderà alla corte di Xabi Alonso, scelto come nuovo allenatore per la prossima stagione sportiva. Definiti i dettagli dell'operazione tra la Dea e la dirigenza dei Blues.
Palestra al Chelsea, domani le visite mediche: le cifre dell'affare
Marco Palestra al Chelsea, è fatta. Affare da 57 milioni di euro più 3 di bonus con l'Atalanta, che si riserverà anche un 10% sull'eventuale futura rivendita del ragazzo classe 2005. Contratto di sei anni per il calciatore cresciuto nel settore giovanile bergamasco, che arriverà a guadagnare 5 milioni netti a stagione. Dopo Sandro Tonali, si tratta del secondo acquisto italiano più costoso della storia della Premier League. Domani visite mediche e firma nella capitale inglese.