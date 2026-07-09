Atalanta, preso Gianluca Gaetano: le cifre dell'affare

Atalanta, preso Gianluca Gaetano: tutti i dettagli dell'operazione con il Cagliari

Visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina di Milano per Gianluca Gaetano, promesso sposo dell'Atalanta. Dopo i test fisici di rito, il giocatore si recherà al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Dea fino al 30 giugno 2030. L'ex Napoli percepirà uno stipendio di 1.2 milioni di euro più bonus. Visite mediche in mattinata e poi, nel pomeriggio, il primo allenamento ufficiale sotto la guida di Maurizio Sarri: tutti convocati per il raduno tranne Isak Hien, infortunatosi ai Mondiali in occasione del match tra Svezia e Giappone, e i giocatori che hanno partecipato alla competizione con le rispettive nazionali. Gli allenamenti proseguiranno fino a domenica, mentre da lunedì 13 luglio inizierà ufficialmente il ritiro vero e proprio, sempre nel quartier generale di Zingonia.