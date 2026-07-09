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Atalanta, preso Gianluca Gaetano: le cifre dell'affare

Visite mediche e firma per il talento scuola Napoli, in arrivo a titolo definitivo alla corte di Maurizio Sarri
2 min
TagsGianluca GaetanoatalantaCagliari

Gianluca Gaetano si appresta a diventare un nuovo calciatore dell'Atalanta. Chiusa la trattativa con il Cagliari, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 12 milioni di euro più 2 di bonus. Un affare, dunque, dal valore complessivo pari a 14 milioni di euro. Si tratta del primo colpo dell'era Giuntoli. Oggi visite mediche e primo allenamento per lui.

Atalanta, preso Gianluca Gaetano: tutti i dettagli dell'operazione con il Cagliari

Visite mediche alla Casa di Cura La Madonnina di Milano per Gianluca Gaetano, promesso sposo dell'Atalanta. Dopo i test fisici di rito, il giocatore si recherà al centro sportivo 'Bortolotti' di Zingonia per apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Dea fino al 30 giugno 2030. L'ex Napoli percepirà uno stipendio di 1.2 milioni di euro più bonus. Visite mediche in mattinata e poi, nel pomeriggio, il primo allenamento ufficiale sotto la guida di Maurizio Sarri: tutti convocati per il raduno tranne Isak Hien, infortunatosi ai Mondiali in occasione del match tra Svezia e Giappone, e i giocatori che hanno partecipato alla competizione con le rispettive nazionali. Gli allenamenti proseguiranno fino a domenica, mentre da lunedì 13 luglio inizierà ufficialmente il ritiro vero e proprio, sempre nel quartier generale di Zingonia.

 

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