Atalanta, in arrivo Alajbegovic dal Bayer Leverkusen: tutti i dettagli

Atalanta, accordo in chiusura per Kerim Alajbegovic: le cifre dell'operazione

Kerim Alajbegovic non è mai stato così vicino all'approdo in Serie A. 19 anni il prossimo 21 settembre, il talento bosniaco ha messo l'Atalanta in cima alle sue preferenze, complice la presenza a Bergamo del connazionale Sead Kolasinac. Operazione in chiusura, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro più bonus. Battuta la concorrenza di Milan, Roma e Napoli, che nelle ultime settimane avevano manifestato interesse per il calciatore, reduce dal primo Mondiale in carriera. Nato a Colonia, dov'è cresciuto calcisticamente, Alajbegovic ha disputato la prima stagione da professionista in Austria nel RB Salisburgo, prima di fare rientro alla base e vestire la maglia del Bayer Leverkusen, club scelto all'età di 14 anni. Ottimi i rapporti tra il club tedesco e l'Atalanta della famiglia Percassi, a due anni dall'affare Kossounou, che portò il difensore ivoriano a sposare il progetto tecnico bergamasco. Ora, tocca al giovane Kerim.