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lunedì 13 luglio 2026
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Atalanta, in arrivo Alajbegovic dal Bayer Leverkusen: tutti i dettagli

Il talento bosniaco, protagonista anche contro l'Italia lo scorso marzo, ha messo la Dea in cima alle sue preferenze, complice la presenza del connazionale Kolasinac
2 min
TagsCalciomercatoatalantaAlajbegovic

L'Atalanta si avvicina a Kerim Alajbegovic. L'esterno offensivo di proprietà del Bayer Leverkusen, protagonista anche al Mondiale con la maglia della nazionale bosniaca, potrebbe presto approdare alla corte di Maurizio Sarri, pronto a sfruttare le qualità del ragazzo classe 2007. Si tratterebbe di un acquisto ideale per il 4-3-3 pensato dall'ex tecnico di Napoli, Juventus e Lazio.

Atalanta, accordo in chiusura per Kerim Alajbegovic: le cifre dell'operazione

Kerim Alajbegovic non è mai stato così vicino all'approdo in Serie A. 19 anni il prossimo 21 settembre, il talento bosniaco ha messo l'Atalanta in cima alle sue preferenze, complice la presenza a Bergamo del connazionale Sead Kolasinac. Operazione in chiusura, sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 25 milioni di euro più bonus. Battuta la concorrenza di Milan, Roma e Napoli, che nelle ultime settimane avevano manifestato interesse per il calciatore, reduce dal primo Mondiale in carriera. Nato a Colonia, dov'è cresciuto calcisticamente, Alajbegovic ha disputato la prima stagione da professionista in Austria nel RB Salisburgo, prima di fare rientro alla base e vestire la maglia del Bayer Leverkusen, club scelto all'età di 14 anni. Ottimi i rapporti tra il club tedesco e l'Atalanta della famiglia Percassi, a due anni dall'affare Kossounou, che portò il difensore ivoriano a sposare il progetto tecnico bergamasco. Ora, tocca al giovane Kerim.

 

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