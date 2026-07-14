Giuntoli annuncia: "Carnesecchi resta, trattiamo il rinnovo di Ederson. E su Sarri..."
L'Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri. Giornata di presentazione per il nuovo direttore sportivo del club bergamasco, scelto dalla famiglia Percassi per aprire un nuovo ciclo dopo gli addii di Raffaele Palladino e Tony D'Amico. Occasione utile per parlare anche di mercato, con il caso Ederson diventato un'opportunità per la Dea e la scelta sul futuro di Marco Carnesecchi, portiere nel giro della Nazionale già finito nel mirino di top club italiani ed europei.
Luca Percassi accoglie Giuntoli: "Grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta"
Ad aprire la conferenza stampa odierna è stato l'intervento dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, che ha presentato così Cristiano Giuntoli a stampa e tifosi, ripartendo dalla trattativa portata avanti settimane fa: "Fin dalla prima nostra telefonata ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Da un mese e mezzo ha stravolto tante cose con grande dedizione e responsabilità portando un nuovo metodo di lavoro, persone di alto livello. Da parte mia un grandissimo in bocca al lupo", ha concluso l'ad della Dea.
Atalanta, Giuntoli: "Mi hanno accolto come un figlio"
Parola a Cristiano Giuntoli, protagonista della conferenza stampa organizzata dall'Atalanta in data odierna: "Sono molto onorato di essere qui. Credo che Luca Percassi sia uno dei più grandi manager in circolazione, ho accettato in un secondo. Ringrazio la proprietà e Pagliuca, mi hanno accolto come un figlio. Quando uno vede l’Atalanta da fuori, non può che innamorarsene. Se penso da dove è partito Antonio Percassi, dal suo percorso, da giocatore a Presidente... quando si dice che il Presidente è il primo tifoso, lui lo è davvero. Tutta la cantera invidiata dal mondo intero, con tanti gioielli, sia per il calcio italiano che quello mondiale. È un orgoglio per me, mi ci rivedo. La mia storia parla di risultati abbinati a sostenibilità, per me è il massimo lavorare in un club del genere. Qui c’è chi capisce davvero di calcio".
Giuntoli spiega la scelta di Sarri
Si ricompone il tandem Giuntoli-Sarri, come ai tempi del Napoli: "La prima cosa che ho puntato è sull'identità, - ha sottolineato l'ex dirigente della Juventus - anche nella scelta di Sarri. Negli anni l'Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie. Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente. Si tratta di capire bene, ma noi siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi".
Il caso Ederson e il futuro di Carnesecchi
Giuntoli, in queste ore, ha dovuto affrontare anche il caso Ederson e il futuro di Marco Carnesecchi: "Siamo rimasti stupiti - ha ammesso l'ex Napoli, parlando del mancato trasferimento al Manchester United -. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo. Noi vogliamo tenere i nostri gioielli. All'esterno ci sono tantissime voci, ma noi non vogliamo cedere nessuno. Ripartiremo da lui. Carnesecchi? Marco rimarrà all'Atalanta e noi siamo sicuri che questo gruppo possa fare bene. Il progetto Under 23? Per noi è molto importante l'Under 23 dell'Atalanta perché permette a noi di sfornare tanti giovani. Abbiamo fatto degli investimenti importanti e credo che la strada sia corretta vista anche la storia della Dea".
Giuntoli sull'addio di Palestra: "Sostituto? Poco opportuno parlarne"
Sul come sostituire Marco Palestra, approdato al Chelsea in questa sessione di mercato, Giuntoli non ha dubbi: "Noi sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del 'nuovo Palestra' è poco opportuno. C'è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare. Il futuro di Scamacca e De Ketelaere? Noi pensiamo di avere una squadra forte dove crediamo in tutti i giocatori. La mia scelta è dettata anche da altri fattori, ma siamo venuti con la consapevolezza che la squadra sia molto forte. Siamo soddisfatti dell'acquisto di Gaetano. L'Atalanta deve essere sempre attenta alle opportunità di mercato, ma per noi la priorità è sempre il lavoro sul campo. Alajbegovic? Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo".
L'Atalanta riparte da Cristiano Giuntoli e Maurizio Sarri. Giornata di presentazione per il nuovo direttore sportivo del club bergamasco, scelto dalla famiglia Percassi per aprire un nuovo ciclo dopo gli addii di Raffaele Palladino e Tony D'Amico. Occasione utile per parlare anche di mercato, con il caso Ederson diventato un'opportunità per la Dea e la scelta sul futuro di Marco Carnesecchi, portiere nel giro della Nazionale già finito nel mirino di top club italiani ed europei.
Luca Percassi accoglie Giuntoli: "Grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta"
Ad aprire la conferenza stampa odierna è stato l'intervento dell'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, che ha presentato così Cristiano Giuntoli a stampa e tifosi, ripartendo dalla trattativa portata avanti settimane fa: "Fin dalla prima nostra telefonata ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Da un mese e mezzo ha stravolto tante cose con grande dedizione e responsabilità portando un nuovo metodo di lavoro, persone di alto livello. Da parte mia un grandissimo in bocca al lupo", ha concluso l'ad della Dea.
Atalanta, Giuntoli: "Mi hanno accolto come un figlio"
Parola a Cristiano Giuntoli, protagonista della conferenza stampa organizzata dall'Atalanta in data odierna: "Sono molto onorato di essere qui. Credo che Luca Percassi sia uno dei più grandi manager in circolazione, ho accettato in un secondo. Ringrazio la proprietà e Pagliuca, mi hanno accolto come un figlio. Quando uno vede l’Atalanta da fuori, non può che innamorarsene. Se penso da dove è partito Antonio Percassi, dal suo percorso, da giocatore a Presidente... quando si dice che il Presidente è il primo tifoso, lui lo è davvero. Tutta la cantera invidiata dal mondo intero, con tanti gioielli, sia per il calcio italiano che quello mondiale. È un orgoglio per me, mi ci rivedo. La mia storia parla di risultati abbinati a sostenibilità, per me è il massimo lavorare in un club del genere. Qui c’è chi capisce davvero di calcio".