Giuntoli annuncia: "Carnesecchi resta, trattiamo il rinnovo di Ederson. E su Sarri..."

Si ricompone il tandem Giuntoli-Sarri , come ai tempi del Napoli: "La prima cosa che ho puntato è sull'identità, - ha sottolineato l'ex dirigente della Juventus - anche nella scelta di Sarri. Negli anni l'Atalanta è sempre stata una squadra che non dichiarava degli obiettivi, bensì lavorava con umiltà facendo cose straordinarie. Ha una grande identità e uno stile di gioco tanto chiaro quanto importante. Noi crediamo che la squadra sia molto forte sia numericamente che qualitativamente. Si tratta di capire bene, ma noi siamo convinti che all'interno di questo club ci sia tanta qualità anche nelle giovanili. Siamo molto felici e fiduciosi".

Il caso Ederson e il futuro di Carnesecchi

Giuntoli, in queste ore, ha dovuto affrontare anche il caso Ederson e il futuro di Marco Carnesecchi: "Siamo rimasti stupiti - ha ammesso l'ex Napoli, parlando del mancato trasferimento al Manchester United -. Lui è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo. Noi vogliamo tenere i nostri gioielli. All'esterno ci sono tantissime voci, ma noi non vogliamo cedere nessuno. Ripartiremo da lui. Carnesecchi? Marco rimarrà all'Atalanta e noi siamo sicuri che questo gruppo possa fare bene. Il progetto Under 23? Per noi è molto importante l'Under 23 dell'Atalanta perché permette a noi di sfornare tanti giovani. Abbiamo fatto degli investimenti importanti e credo che la strada sia corretta vista anche la storia della Dea".

Giuntoli sull'addio di Palestra: "Sostituto? Poco opportuno parlarne"

Sul come sostituire Marco Palestra, approdato al Chelsea in questa sessione di mercato, Giuntoli non ha dubbi: "Noi sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del 'nuovo Palestra' è poco opportuno. C'è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare. Il futuro di Scamacca e De Ketelaere? Noi pensiamo di avere una squadra forte dove crediamo in tutti i giocatori. La mia scelta è dettata anche da altri fattori, ma siamo venuti con la consapevolezza che la squadra sia molto forte. Siamo soddisfatti dell'acquisto di Gaetano. L'Atalanta deve essere sempre attenta alle opportunità di mercato, ma per noi la priorità è sempre il lavoro sul campo. Alajbegovic? Si leggono tante cose, noi pensiamo al campo".