Giuntoli sul mercato dell'Atalanta: "Operazioni importanti grazie all’impegno della famiglia Percassi"

Il direttore sportivo della Dea fa il punto sul calciomercato e ringrazia la proprietà per aver reso possibile il ritorno di Kessie

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Pubblicato il 31.08.2026, 23:00

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Sullo sfondo del monday night della seconda giornata di Serie A tra Atalanta e Bologna, il direttore sportivo degli orobici, Cristiano Giuntoli, fa il punto sul calciomercato a poche ore dalla chiusura della finestra estiva, ringraziando la proprietà per Kessie, glissando su Rowe e chiarendo su De Roon.

 

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"L'affare Kessie questione di cuore"

Sul ritorno a sorpresa di Kessie, il direttore sportivo della Dea rivela: "Un'operazione andata a buon fine grazie all'amministratore delegato Luca Percassi, per la sua assoluta determinazione ed impegno, e per la stima e credibilità che Kessié aveva personalmente nei confronti di Luca, al punto che l'Atalanta è diventata per il calciatore una scelta di cuore, di rispetto e riconoscenza. Ci tengo a ringraziare la proprietà nella persona di Antonio Percassi e Steven Pagliuca per aver permesso questo importante investimento economico".

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