Giuntoli sul mercato dell'Atalanta: "Operazioni importanti grazie all’impegno della famiglia Percassi"

Sullo sfondo del monday night della seconda giornata di Serie A tra Atalanta e Bologna , il direttore sportivo degli orobici, Cristiano Giuntoli, fa il punto sul calciomercato a poche ore dalla chiusura della finestra estiva, ringraziando la proprietà per Kessie , glissando su Rowe e chiarendo su De Roon .

"L'affare Kessie questione di cuore"

Sul ritorno a sorpresa di Kessie, il direttore sportivo della Dea rivela: "Un'operazione andata a buon fine grazie all'amministratore delegato Luca Percassi, per la sua assoluta determinazione ed impegno, e per la stima e credibilità che Kessié aveva personalmente nei confronti di Luca, al punto che l'Atalanta è diventata per il calciatore una scelta di cuore, di rispetto e riconoscenza. Ci tengo a ringraziare la proprietà nella persona di Antonio Percassi e Steven Pagliuca per aver permesso questo importante investimento economico".