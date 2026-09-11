Rowe e la sua verità dopo l’addio al Bologna: "Ceduto per il mio carattere? Chi mi conosce sa…"

BERGAMO - Il peso di essere l'acquisto più oneroso della storia dell'Atalanta, ma soprattutto una massiccia eredità da raccogliere, lasciata lì sul campo da Ademola Lookman. Senza tralasciare un paio di settimane di fine estate abbastanza bollenti: col Bologna uno strappo netto e parecchi strascichi, tra cui le dichiarazioni dell'ad Claudio Fenucci che hanno evidenziato come la cessione di Jonathan Rowe era diventata ormai una mossa obbligata. A quanto pare una situazione conflittuale tra il giocatore e il gruppo dovuta ad alcuni atteggiamenti dell'ex Marsiglia soprattutto durante il ritiro estivo. Ma il nuovo attaccante dell'Atalanta ha tagliato corto senza voler entrare nel merito: "Io ceduto a causa del mio carattere? Chi mi conosce bene sa qual è la verità - ha dichiarato durante la conferenza di presentazione -, preferisco non esprimermi in merito alle parole sul mio conto". Poi la smentita sulle problematiche avute coi compagni: "Ho passato poco tempo a Bologna, ma sembrava che fosse molto di più. Abbiamo creato una bellissima atmosfera, mi sento ancora con i compagni, sarò sempre grato al Bologna, mi hanno permesso di mettere in mostra le mie qualità. Comunque ora sono concentrato sul presente, non vedo l'ora di dare il massimo in campo e giocare per questo grande club".