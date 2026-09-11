Rowe e la sua verità dopo l’addio al Bologna: "Ceduto per il mio carattere? Chi mi conosce sa…"
BERGAMO - Il peso di essere l'acquisto più oneroso della storia dell'Atalanta, ma soprattutto una massiccia eredità da raccogliere, lasciata lì sul campo da Ademola Lookman. Senza tralasciare un paio di settimane di fine estate abbastanza bollenti: col Bologna uno strappo netto e parecchi strascichi, tra cui le dichiarazioni dell'ad Claudio Fenucci che hanno evidenziato come la cessione di Jonathan Rowe era diventata ormai una mossa obbligata. A quanto pare una situazione conflittuale tra il giocatore e il gruppo dovuta ad alcuni atteggiamenti dell'ex Marsiglia soprattutto durante il ritiro estivo. Ma il nuovo attaccante dell'Atalanta ha tagliato corto senza voler entrare nel merito: "Io ceduto a causa del mio carattere? Chi mi conosce bene sa qual è la verità - ha dichiarato durante la conferenza di presentazione -, preferisco non esprimermi in merito alle parole sul mio conto". Poi la smentita sulle problematiche avute coi compagni: "Ho passato poco tempo a Bologna, ma sembrava che fosse molto di più. Abbiamo creato una bellissima atmosfera, mi sento ancora con i compagni, sarò sempre grato al Bologna, mi hanno permesso di mettere in mostra le mie qualità. Comunque ora sono concentrato sul presente, non vedo l'ora di dare il massimo in campo e giocare per questo grande club".
Quanto costa Rowe all'Atalanta
Un investimento importante per la Dea che, per convincere i rossoblù, ha messo sul piatto 5 milioni per il prestito oneroso a cui bisogna aggiungere 35 milioni di riscatto. Ma sulle spalle c'è anche il paragone con Ademola Lookman: "L'ho incrociato in vacanza e mi ha detto solo cose bellissime sull'Atalanta, ancora prima che la trattativa iniziasse. È un giocatore diverso rispetto a me, io sono venuto per portare le mie qualità. Spero di poter dare il mio contributo". E implicitamente lo stesso Rowe ha confermato le difficoltà di una trattativa iniziata a poche settimane dalla fine del mercato: "È stato un percorso lungo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta a ottenere quel che volevamo. Prima di arrivare sapevo che Sarri, un allenatore top, sarebbe stato molto importante per la mia crescita. Penso che sia il miglior ambiente per me: ho fatto la scelta giusta".
Rowe verso l'esordio
E l'ipotesi che il tecnico nerazzurro possa lanciare titolare l'inglese nel match di domani sera contro il Cagliari è abbastanza concreta. Finora soltanto 30' in stagione, ma con la maglia del Bologna nell'esordio con la Lazio. Non convocato per la sfida di Bergamo, nel ko dell'Olimpico Rowe è rimasto in panchina: "Debutto? Si vedrà quando usciranno le formazioni, ma non vedo l'ora di vivere questa bellissima atmosfera nella mia nuova casa. E sinceramente preferisco parlare in campo".
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