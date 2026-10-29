Tudor all'Atalanta: l'indiscrezione arriva da Bergamo, come stanno le cose con Sarri

BERGAMO - Cresce l'attesa per la sfida del 'Franchi' tra Fiorentina e Atalanta, valida per la nona giornata di Serie A. Una partita che vale molto più dei tre punti in palio: da una parte Vanoli, reduce da tre sconfitte consecutive e in cerca di riscatto con l'obiettivo di portarsi fuori dalla zona retrocessione. Dall'altra parte non può invece sorridere Maurizio Sarri: al netto delle numerose defezioni (Scamacca e Bellanova gli ultimi della lista), la posizione dell'ex allenatore della Lazio è sempre più in discussione. L’Atalanta è molto indietro rispetto alle aspettative e, tra i tifosi, il malcontento cresce.