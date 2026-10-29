Tudor all'Atalanta: l'indiscrezione arriva da Bergamo, come stanno le cose con Sarri
BERGAMO - Cresce l'attesa per la sfida del 'Franchi' tra Fiorentina e Atalanta, valida per la nona giornata di Serie A. Una partita che vale molto più dei tre punti in palio: da una parte Vanoli, reduce da tre sconfitte consecutive e in cerca di riscatto con l'obiettivo di portarsi fuori dalla zona retrocessione. Dall'altra parte non può invece sorridere Maurizio Sarri: al netto delle numerose defezioni (Scamacca e Bellanova gli ultimi della lista), la posizione dell'ex allenatore della Lazio è sempre più in discussione. L’Atalanta è molto indietro rispetto alle aspettative e, tra i tifosi, il malcontento cresce.
Atalanta, Sarri a rischio? Spunta il nome del possibile sostituto, ma...
La stagione della Dea e del suo allenatore è dunque arrivata a uno snodo fondamentale: l'incrocio contro la Fiorentina di questa sera e il match casalingo contro il Parma, in programma lunedì 2 novembre, saranno decisivi per il futuro a breve termine dello stesso Sarri. Secondo le indiscrezioni circolate a Bergamo nelle ultime ore, potrebbe essere Igor Tudor il profilo ideale per risollevare le sorti dell'Atalanta nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. Si tratta però, al momento, di pure voci. Il motivo? La società nerazzurra vuole infatti proteggere il suo tecnico in un momento così delicato, dandogli fiducia e difendendo a spada tratta la scelta fatta in estate.
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