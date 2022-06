Bologna, Lovato in pole per il ruolo di centrale

BOLOGNA - Il Bologna ha messo nel mirino Matteo Lovato. Potrebbe, condizionale d'obbligo, essere lui il primo a sbarcare a Casteldebole, ma sul giovane c'è pure l'interesse della Fiorentina. L'idea di giocare la Conference League, potrebbe convincere il ragazzo a scegliere i colori viola, ma un ulteriore ostacolo sarà convincere Luca Percassi, visto che il cartellino del centrale difensivo è di proprietà dell'Atalanta. E questo è un compito molto complicato per tutti, nonostante l’infinita stima che c’è tra l’amministratore delegato dell’Atalanta e Giovanni Sartori. Detto questo, le due parti stanno già trattando per Lovato, che ha le caratteristiche tecniche pretese da Sinisa per quanto riguarda il rinforzo in difesa. Si attendono sviluppi.