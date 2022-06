Bologna, Sartori detta la pace con Theate

BOLOGNA - Arthur Theate non si muoverà da Bologna nella prossima estate. Per il tecnico rossoblù Mihajlovic è un punto fermo della sua banda. Theate non ha gradito i rimproveri e le sostituzioni di Miha nelle ultime partite di campionato contro Venezia e Sassuolo? Dovrà farsene una ragione, anche perché ci mancherebbe solo che l’allenatore non potesse fare ciò che ritiene giusto e opportuno per il bene della squadra.