Bologna, Sartori non molla Strand Larsen

BOLOGNA - Jorgen Strand Larsen, 22 anni, attaccante norvegese del Groningen, è finito nel mirino del Bologna e di Giovanni Sartori: quest'ultimo tenterà la pista fin quando sarà praticabile, senza però farsi prendere per il collo con costi troppo alti. Per Sartori Strand Larsen è una prima scelta: l'accordo con il calciatore c'è già, ma l'operazione non è chiusa. Il Bologna offre 6 milioni più 2 di bonus, mentre il Groningen ne chiede 7,5 più 2. Una distanza che in modo o nell'altro andrà colmata e Sartori lavora con l'agente del ragazzo che spinge per far diminuire al club svedese le richieste. Intanto non si fermano le operazioni, visto che si è iniziato a parlare con il procuratore di Amaud Kalimuendo, attaccante di tipo diverso dal norvegese, 12 gol nel Lens e di proprietà del Paris Saint Germain, che potrebbe essere rilevato solo in prestito con diritto di riscatto. Altra punta che interessa: Terem Moffi, classe 1999 del Lorient.