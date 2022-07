Mercato Bologna, summit con Mihajlovic: quattro piste aperte

BOLOGNA - L’assalto alle prime scelte è partito da tempo, in pratica da quando Giovanni Sartori si è calato dentro la realtà Bologna e parlando sia con Sinisa Mihajlovic che con Marco Di Vaio (a proposito: ieri c’è stato un vero e proprio vertice di mercato, il primo a quattr’occhi tra direttori e tecnico) si è reso conto di cosa mancasse alla squadra per diventare quanto meno più competitiva. Ecco gli obiettivi per i quali i capi dell’area tecnica rossoblù si stanno battendo giorno dopo giorno: Matteo Lovato, classe ‘2000, come difensore centrale, Andrea Cambiaso, classe 2000, come esterno di sinistra, Szymon Zurkowski, 24 anni, come centrocampista, Jorgen Strand Larsen, classe ‘2000, come vice Arnautovic. A oggi è difficile capire chi tra questi calciatori Sartori e Di Vaio riusciranno a mettere a disposizione di Sinisa, anche perché su ciascuno di loro la concorrenza è tanta e non è che il Bologna abbia un portafoglio pieno di soldi, tutt’altro, ma state certi che fino a quando avranno una speranza di poter fare bingo, l’alimenteranno. A esempio, per quanto riguarda Strand Larsen c’è da colmare la forbice tra richiesta e offerta che ora come ora è di 1,5 milioni di euro. Poi Cambiaso: Sartori ha già un mezzo accordo con la Juve, che ha rilevato il suo cartellino, per poterlo avere o in prestisto secco o con diritto di riscatto. Infine Lovato e Zurkowski: il difensore è finito dentro l’operazione di Ederson all’Atalanta ma per il momento sta rifiutando il trasferimento, volendo solo il Bologna, il centrocampista è cercato di nuovo dall’Empoli, dopo che la stessa società non ha esercitato il diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro. Morale: per Sartori non sarà facile portarlo a Casteldebole, nonostante la stima infinita che ha nei confronti di questo giovane mediano polacco.