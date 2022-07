Calciomercato Bologna, Lyanco in orbita: con Mihajlovic vola

BOLOGNA- A volte ritornano. Anche se va sottolineato come Lyanco Evangelista abbia continuato a trovare sempre uno spazio in questi mesi nei pensieri di Sinisa Mihajlovic . Poi in fondo è normale che ciò accada, perché quando un calciatore ha fatto bene con un allenatore, inevitabilmente l’allenatore in questione lo rivorrebbe sempre nella propria squadra e Lyanco è stato molto costruttivo sia nel Torino che nel Bologna di Sinisa. Anzi, potremmo andare oltre e dire come in questi ultimi anni sia stato un difensore affidabile solo quando lo ha allenato Miha, perché con tutti gli altri tecnici che ha avuto, per un motivo o per un altro, ha finito sempre per smarrirsi. Ora, affermare che lo stesso Lyanco tornerebbe a lavorare alle dipendenze di Miha è un esercizio esagerato. Di sicuro dopo che il Bologna ha perso Matteo Lovato , il primo difensore al quale ha pensato Sinisa è proprio questo brasiliano che ha giocato l’ultimo spezzone dell’annata in Premier League, nel Southampton.

Dipende da Lyanco

Se ricordate bene, da quando Lyanco ha lasciato Bologna più o meno nel corso di tutte le sessioni del mercato, sia invernali che estive, il Bologna ha cercato di riportarlo a Casteldebole ma non c’è mai stato niente da fare, perché Urbano Cairo ha preteso sempre numeri alti sapendo quanto interessasse a Sinisa. Se finalmente sarà la volta buona per un nuovo abbraccio tra il difensore brasiliano con cittadinanza serba e Miha lo sapremo entro tempi brevi. Certo, Mihajlovic ha parlato di Lyanco con Sartori e come prima avevano fatto Riccardo Bigon e Walter Sabatini ora il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna lavorerà nel tentativo di mettergli a disposizione un giocatore nel quale Sinisa continua a credere, convinto com’è che con lui in panchina a Bologna Lyanco Evangelista si ritroverebbe. Fino a che punto questo affare è alla portata di quelle che sono le possibilità economiche del Bologna? Detto che riportare in Italia un calciatore che gioca in Premier League è sempre sufficientemente complicato, tanto (se non addirittura tutto) dipenderà dalla volontà del brasiliano e dalla formula di cessione che sarà disposto a fare il club inglese.

Il regalo

In attesa di capire come si evolverà la trattativa, una cosa è sicura: se Sartori potrà regalarlo a Sinisa a numeri accettabili e magari in prestito con diritto di riscatto eccome se chiuderà Lyanco; in caso contrario il direttore tecnico rossoblù dovrà percorrere altre piste. Sì, più estere che italiane, potendo usufuire del Decreto crescita. Ieri, intanto, il Bologna ha chiuso con Emanuele Righi, nuovo direttore sportivo dell’Imolese, l’acquisto di Matteo Angeli, un difensore del 2002 con il «vizietto» del gol, 7 in questo ultimo campionato di Lega Pro. Faranno il percorso contrario Mattia Pagliuca e (sembra) alcuni suoi compagni della Primavera.