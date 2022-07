Bologna, Fenucci: "Ilicic? Prematuro parlarne. Arnautovic incedibile"

PINZOLO - "Ilicic? Io credo che non ci sia nessuno che conosce Ilicic sotto il profilo tecnico meglio di Sartori , le sue capacità sono fuori di ogni dubbio. E’ prematuro parlarne ora, non so che tipo di evoluzione ci possa essere, al momento non c’è nulla", Lo ha dichiarato Claudio Fenucci , amministratore delegato del Bologna , in conferenza stampa a Pinzolo, dove la squadra è in ritiro. Nel dettaglio il dirigente si è soffermato anche su Arnautovic , nome finito nel taccuino di mercato della Juventus: " Arnautovic ? Marko è stato un investimento importante perché deve caratterizzare il Bologna del futuro. È un punto cardine del progetto - afferma Fenucci - anche per via della sua personalità, per noi è incedibile".

Il mercato

L'ad si è poi soffermato sul mercato rossoblù: "Stiamo definendo l’arrivo di questo ragazzo scozzese, Lewis Ferguson, il prossimo ingresso dovrebbe essere lui. Hickey? Sul mercato oggi come oggi solo la Premier sta investendo, tutto il resto è nella stessa situazione. Le risorse che arriveranno serviranno per fare operazioni in entrata. Anche l’anno prossimo avremo bisogno del sostegno del nostro azionista, vogliamo alzare la competitività della squadra. Hickey voleva fare un’altra esperienza e quindi il rinnovo era complicato. Il fatto di aver venduto in premier due giocatori negli ultimi anni dimostra la qualità dei calciatori. Noi vorremmo evitare di aver giocatori in scadenza a un anno, è una tendenza che però è in atto in Italia. I rapporti di forza si sono spostati a favore dei giocatori, ci dovrà essere qualche correttivo. Vogliamo evitare altri casi Svanberg, chi non rinnova finisce sul mercato. Orsolini? E’ importante per noi, molto dipenderà dal modulo. Ma se dovessimo giocare di nuovo con i tre attaccanti, Orsolini e Barrow non si muovono. Dominguez e Schouten? Stiamo discutendo con i loro agenti, vogliamo prolungare con loro".