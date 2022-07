Bologna, Fenucci: "Cambiaso? Arriva. Arnautovic? E' incedibile"

PINZOLO – Svanberg in uscita, Cambiaso in arrivo, Arnautovic incedibile, prudenza invece per Ilicic. Così l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ai microfoni della stampa a Pinzolo, dove è stato fatto il punto sul mercato dei rossoblù."Cambiaso è una operazione vicina alla chiusura, arriverà in prestito secco, Svanberg sta partendo per fare le visite mediche in Germania col Wolfsburg -ha affermato Fenucci- anche se è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto. Abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore, ma è stata una buona operazione per entrambi i club".