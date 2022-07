Theate saluta Bologna: va al Rennes per 22 milioni

BOLOGNA - Arthur Theate è del Rennes, dopo che a metà pomeriggio di ieri sono sbarcati a Casteldebole un emissario del club francese e Patrick de Vlamynch, agente del giovane difensore belga. L'operazione è praticamente chiusa e già oggi Theate dovrebbe raggiungere Rennes per sottoporsi alle visite mediche. Anche ieri il difensore belga non si è allenato ma ha pressato per ore e ore il Bologna affinché lo lasciasse andare. Primo perché il Rennes era pronto a fargli sottoscrivere un quadriennale da 1,6 milioni netti a stagione, secondo perché a quel punto Theate avrebbe potuto giocare anche le coppe europee, precisamente l'Europa League, considerato che la squadra francese è arrivata quarta in Ligue 1. Insomma c'è da capirlo, Theate aveva tanti buoni motivi per preferire il Rennes al Bologna. A proposito del quale va detto quanto segue: ieri da subito ha fatto sapere direttamente sia all'emissario del club francese sia a De Vlamynk che sarebbe stato disposto a trattare solo partendo da una base di 20 milioni di euro, anche perché (come avrebbe sottolineato Claudio Fenucci) la società rossoblù non avrebbe avuto alcuna necessità di lasciar partire Theate dopo aver incassato più di 30 milioni dalle cessioni di Hickey e Svanberg. E così è stato, tra le due parti è cominciato il solito tira e molla che è andato avanti fino a tarda sera. Quando finalmente è stata buttata giù una bozza di intesa tra le parti, che finirà per portare nelle casse della società rossoblù 20 milioni di euro più 2 di bonus, consentendole di fare una plusvalenza davvero molto importante e piena di significati.

Strand Larsen e Schuurs da chiudere Bologna si rende conto che a certe cifre era cosa buona e giusta che Theate venisse ceduto, non dimenticando anche il finale burrascoso che lo ha visto protagonista con Sinisa Mihajlovic dopo la partita di Venezia, ma al tempo stesso a questo punto confida che Giovanni Sartori cominci a far pesare la sua storia e di conseguenza a imporre anche la sua linea, perché il campionato prende il via tra una ventina di giorni e con Theate che se ne va non mancano solo un vice Medel e un vice Arnautovic (per i quali si può al limite anche traccheggiare qualche giorno di più per poterli acquistare a numeri inferiori) ma anche un titolare a tutti gli effetti, al quale dovrà essere concesso anche il tempo di trovare l'intesa soprattutto con i compagni di banco. E poi parliamoci chiaro, ora che i milioni incassati dal Bologna sono diventati più di 50, correre il rischio che ti possano portare via da sotto il naso due prime scelte come Jorgen Strand Larsen e Perr Schuurs non sarebbe né bello né giusto, quando sia per l'attaccante norvegese che per il giovane difensore dell'Ajax la differenza tra offerta e richiesta è poco superiore al milione. Perché è vero che Sartori ha già l'accordo con Strand Larsen e con Schuurs ma è anche vero che le loro società di appartenenza (soprattutto l'Ajax) sta valutando anche altre proposte.