Bologna, perso Lucca si punta su Lammers o Strand Larsen

BOLOGNA - La vicenda Lucca ha spiazzato il mondo Bologna. L'attaccante classe 2000 del Pisa ha preso la via di Amsterdam, diretto all'Ajax. Molto discutibile l'operato sia del club toscano che dell'agente del calciatore, ben consapevole della voglia del nazionale Under 21 di provare un'esperienza all'estero e con in mano l'offerta dei Lancieri anche quando è stato raggiunto l'accordo con il Bologna. Insomma la rabbia di Sartori si è palesata dopo che il colpo Lucca è stato letteralmente scippato di mano in questo modo. Adesso in casa felsinea bisogna correre per ritornare alla caccia di un vice-Arnautovic. I nomi in ballo rimangono due: Strand Larsen del Groningen e Sam Lammers dell'Atalanta. Per il classe 2000 norvegese lo scoglio è la richiesta del club olandese che vuole giocare al rialzo. Per il 25enne olandese, reduce dal prestito all'Eintracht Francoforte con cui ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League, si ipotizza un prestito con diritto di riscatto. I tempi sono stretti, il Bologna ora deve concretizzare.