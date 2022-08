Bologna, stretta per Shomurodov

BOLOGNA - Un paio di operazioni previste a breve per il Bologna: gli arrivi di Shomurodov e del difensore che sostituirà Theate, passato al Rennes. E potrebbe essere uno tra Lucumì del Genk e il nome nuovo Alderete, paraguaiano dell'Hertha Berlino, al Valencia nell'ultima stagione. E poi nel mirino c'è un vice Medel, visto che al momento le alternative dietro sono Stivanello e Amey, interessanti ma giovani della Primavera e chiaramente meno esperti. Tornando alla trattativa per Shomurodov, è a buon punto: l'uzbeko gradisce Bologna come destinazione, bisogna trovare l'intesa con la Roma che vorrebbe cederlo con obbligo di riscatto. Il Bologna vorrebbe il diritto ma la questione potrebbe essere aggirata inserendo bonus legati a presenze e gol che possano trasformare la formula in obbligo.