Calciomercato Bologna, passi avanti per Lucumì: Shomurodov vicino

BOLOGNA - Pochi giorni ancora e il Bologna saprà se John Lucumì vestirà la maglia rossoblù dalla prossima stagione. In casa felsinea Sartori è stato autorizzato dalla dirigenza a pagare la clausola da 8 milioni di euro. Il difensore colombiano 24enne del Genk si è preso alcuni giorni per prendere una decisione. Sì perchè non c'è soltanto il Bologna di Saputo sulle sue tracce. Si sono fatte avanti Marsiglia, il Maiorca e il Torino. Adesso tutto dipenderà da Lucumì. In alternativa i felsinei tengono sempre la luce accesa sul paraguaiano Omar Alderete dell'Hertha Berlino. Sullo sfondo rimangono Victor Nelsson del Galatasaray e Marin Pongracic del Wolfsburg, oltre a Matja Nastastic della Fiorentina. In avanti accelerata per Shomurodov della Roma con l'obbligo di riscatto condizionato alle presenze e ai gol.