Bologna, Skorupski esclusivo: “Ci pensa Sartori”

Skorupski fa una pausa, sorride sornione, prende una boccata di realismo e poi conclude «ora bisogna comprare». Lukasz crede nel valore del gruppo che sta preparando il debutto in Coppa Italia contro il Cosenza «la squadra è già forte», ma il 31enne parla come il più grande dei tifosi rossoblù: ha fame di punti e rinforzi. Che il figlio Leo vivesse in simbiosi con la sua maglietta del Bologna lo aveva raccontato qualche mese fa proprio il portierone polacco. Ma adesso mette a nudo anche tutto il suo affetto per i colori che veste. D’altronde della città e della squadra rossoblù è diventato parte integrante. «Può diventare una storia di 8 anni». La matematica non mente. Lukasz ha appena rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al giugno 2025, con opzione per un ulteriore allungamento fino al termine della stagione 2026. Quando arrivò in città era il 2018. «Sono molto contento, farò di tutto per ringraziare la fiducia della società con le prestazioni in campo. È bello che questa storia continui. Se ho firmato il rinnovo è perché ho voglia di arrivare fino alla fine del nuovo accordo: penso solo al Bologna».

«Io penso di essere pronto. A me bastano un paio di settimane per ritrovare la forma migliore, ma la mia preparazione è diversa da quella degli altri compagni. Per me non sono preoccupato, e neanche per gli altri. Nella partitella che abbiamo fatto tra di noi al Dall’Ara ho visto tutti bene. Il livello è stato già alto. Lunedì sono pronto io e sono pronti i miei compagni».«È certo che vogliamo andare più avanti possibile. Ci teniamo tanto. Con il Cosenza puntiamo a vincere, perché non deve esserci altro risultato. Non vogliamo fare la figuraccia di un anno fa e poi vediamo dove arriveremo»«Meglio prendere una lezione così in amichevole piuttosto che come l’anno scorso contro la Ternana nella prima partita ufficiale. Adesso saremo più attenti e motivati, perché questi ko ti stimolano e ti danno voglia di rifarti. Per me è così e spero e credo sia così per tutti i miei compagni»

Mihajlovic cosa vi ha detto dopo la trasferta olandese?

«Eravamo tutti incavolati, noi per primi. E anche il mister lo era. Ci ha detto che avevamo già perso nel primo tempo e questo non era accettabile. Poi ci siamo chiariti perché in certi momenti è naturale arrabbiarsi, sarebbe strano il contrario. Io penso che una spiegazione sia che loro hanno iniziato prima la preparazione, ma non cerchiamo scuse. È stata una lezione che ci servirà a non ripetere quegli errori»



Sinisa vi è mancato durante il ritiro di Pinzolo?

«Io sinceramente ci sono abituato, perché purtroppo è già successo. Ma è chiaro che manchi tanto per la grinta che è capace di trasmettere. Alcuni soffrono di più la sua assenza, altri meno. Io riesco a motivarmi da solo, ma devo dire che lui fa di tutto per stare con noi più che può».



È sempre un grande motivatore.

«Parla più piano, ma ha la dote di saper usare sempre le parole giuste che arrivano nella nostra testa e centrano l’obiettivo»