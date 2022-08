Bologna, colpo in difesa: in arrivo Sosa

BOLOGNA - Per ora Joaquin Sosa. Il Bologna è a un passo dalla chiusura di questo giovane difensore uruguaiano del Liverpool Montevideo, classe 2002, in prestito dal National, di piede sinistro e con passaporto anche italiano. C’è chi fa sapere che Sosa sarebbe un calciatore già pronto per giocare, ma per i capi rossoblù rappresenta soprattutto un investimento per il futuro. Poi tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima il Bologna definirà uno tra Jhon Lucumì, colombiano del Genk, 24 anni, e Flavius Daniliuc, classe 2001, del Nizza, austriaco di origini rumene, anche se non è escluso che possano sbarcare a Casteldebole tutti e due. Va detto che a oggi Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno continuando a lavorare su entrambi: Lucumì a oggi garantirebbe maggiore affidabilità avendo alle spalle 4 campionati del Belgio e alcune partite con la sua nazionale, ma anche Daniliuc è un prospetto che regala sufficienti certezze. È evidente che nel caso in cui il Bologna trovasse la quadra per entrambi, probabilmente i responsabili dell’area tecnica rossoblù potrebbero cercare una nuova sistemazione a Kevin Bonifazi, che nella prima di campionato giocherà titolare all’Olimpico contro la Lazio.

Sondato Agumè, proposto Vieira Di pari passo Sartori e Di Vaio stanno seguendo e valutando anche centrocampisti e attaccanti. Tra i primi, oltre all’interesse che c’è nuovamente nei confronti del polacco Zurkovski della Fiorentina e al sondaggio che è stato fatto con l’Inter per Agoumè (che ora come ora preferirebbe andare al Lorient), è stato proposto al Bologna dalla Sampdoria Ronaldo Vieira, 24 anni, portato a Genova da Walter Sabatini, come contropartita tecnica di Emanuel Vignato. Zurkovski è più una mezzala, mentre Vieira (come d'altra parte Agoumé) può anche essere impiegato da mezzala ma soprattutto è uno che ha buoni tempi nella costruzione del gioco e che sa anche interdire. Della serie: sia Agoumé che Vieira possono essere un’alternativa di Jerdy Schouten. Poco ma sicuro il Bologna è già entrato nell’ordine di idee di aggiungere un altro centrocampista al proprio organico dopo la decisione presa da Sinisa Mihajlovic di passare dal 3-4-3 al 3-5-2, tenendo presente come lo stesso Soriano faccia fatica quando non è del tutto a posto sul piano fisico a giocare da mezzala, ma è difficile intuire almeno a oggi se Sartori porterà a Casteldebole un interno o un centrale di centrocampo. Nelle prossime ore il responsabile dell’area tecnica del Bologna parlerà di questo argomento con lo stesso Sinisa e successivamente avrà le idee più chiare su quello che sarà il suo obiettivo.