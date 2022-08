Bologna, per Shomurodov l'assist è di Mourinho

Pinto non conosce il Bologna

Come potete capire, Sartori e Pinto stanno viaggiando su due linee parallele che non si incontreranno mai, a meno che l’intervento di Mourinho (appunto) finisca per rivelarsi decisivo. La verità è che Pinto, non conoscendo a fondo quelli del Bologna, è convinto che prima o poi possano fare uno sforzo per vestire Shomurodov di rossoblù dopo aver incassato 53 milioni di euro dalle cessioni di Aaron Hickey, Mattias Svanberg e Arthur Theate, non rendendosi conto invece come, nonostante il bendiddio che hanno regalato a Joey Saputo, non abbiano chiuso Perr Schuurs finito al Torino, Jorgen Strand Larsen del Groningen, un altro attaccante che poi è andato alla Salernitana e abbiano trovato la quadra per Jhon Lucumi solo dopo che il Genk ha barattato il pagamento della clausola da 8 milioni in un solo colpo con una rateizzazione in 3 anni e una percentuale del 20% sulla rivendita del difensore colombiano. E questi sono soltanto alcuni casi che stanno a indicare perfettamente come il Bologna sia pronto anche a rinunciare a quelle che sono prime scelte e a buttarsi su altre strade pur di rispettare i propri parametri economici. Dove vogliamo arrivare è facile: se Pinto è convinto di poter far passare quella che è la sua linea, sta perdendo il suo tempo: perché è vero che a certe condizioni il Bologna sarà felice di regalare Shomurodov a Sinisa Mihajlovic, ma a quelle richieste dalla Roma no, non accadrà, perché investirà caso mai gli stessi soldi su un giovane e non su un attaccante bravo quanto si vuole, ma che nell’estate prossima avrà 28 anni.

