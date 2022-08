Bologna, Zirkzee forse sarà a San Siro per la sfida con il Milan

BOLOGNA - Joshua Zirkzee è atteso a Casteldebole oggi, e l’idea del Bologna sarebbe quella di averlo in tribuna questa sera a San Siro, mentre le visite mediche sono state programmate per lunedì, ma tutto dipenderà dal fatto se il suo agente Kia Joorabchian sarà stato accontentato dai dirigenti del Bayern Monaco per quanto riguarda alcuni pregressi che il giovane attaccante olandese dovrebbe ancora ricevere. E state sicuri che fino a quando il club bavarese non avrà onorato questo impegno, Kia non farà sbarcare a Casteldebole Zirkzee, volendo sempre stravincere. Come d’altra parte ha fatto anche nel corso della trattativa. Sì, perché il Bologna e il Bayern avevano già trovato l’intesa un paio di settimane fa e proprio questo procuratore con doppio passaporto, britannico e canadese, l’ha tirata per le lunghe, rendendola anche complicata negli ultimi giorni, tanto è vero che giovedì a un certo punto ha anche rischiato di saltare. In pratica è accaduto che Kia ha voluto imporre alcune condizioni, e solo per aver avuto dalla propria parte il Bayern (e per la bravura di Giovanni Branchini) ecco che il Bologna ha potuto fare bingo.