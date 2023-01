Terzic al Bologna, ci siamo. Al centro Beukema o Amian

BOLOGNA - Che Joey Saputo non abbia avuto fin qua grandi ambizioni al di là di ciò che ha esternato pubblicamente è il segreto di Pulcinella, ebbene, ora il presidente del Bologna è di nuovo di fronte a un bivio: o rafforza la squadra mettendo un paio di toppe alle falle che si sono aperte, oppure fa il minimo indispensabile regalando a Thiago Motta un esterno sinistro ma lasciandolo in braghe di tela per quanto riguarda il difensore centrale. Sì, perché dopo 2 mesi di assenza per guai fisici Kevin Bonifazi si è infortunato di nuovo e dovrà restare fuori per altri 2 mesi, poi si è fatto male anche Lorenzo De Silvestri, che ha riportato uno stiramento al soleo. Certo, il Bologna parla solo di un mese di stop, ma come tira sui prezzi in tempo di mercato (e questo è più che legittimo, intendiamoci), da qualche settimana sta tirando molto anche sui tempi di recupero. Gli ultimi esempi? Musa Barrow e Joshua Zirkzee, che nella peggiore delle ipotesi sarebbero rientrati contro l’Atalanta. Per carità, potrà anche essere così, ma a 3 giorni dalla partita va sottolineato come tutti e due continuino a portare avanti un lavoro differenziato.

Terzic davanti a tutti

In queste ultime ore Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno in ballo 3 soluzioni relative all’esterno sinistro di difesa. La prima porta al nome di Aleksa Terzic della Fiorentina, che sarebbe felice di trasferirsi a Bologna. Se questa operazione decollerà, il Bologna potrà fare festa avendo chiuso quella che era la sua prima scelta (ritenendo impossibile ora come ora Josh Doig del Verona), in caso contrario ecco che si butterebbe di nuovo su altre due strade. La prima è quella di Pietro Beruatto del Pisa, costo sui 2 milioni di euro, la seconda è quella di Riccardo Calafiori del Basilea, classe 2002, un prospetto molto interessante che per colpa di alcuni guai fisici non si è ancora espresso per quelle che sono le sue potenzialità. Toni Lato del Valencia e Oleg Reabciuk dell’Olympiacos? Con il passare dei giorni starebbero perdendo quota, anche se è consigliabile per il momento non cancellarli dalla lista.

Beukema e Amian

Torniamo al capitolo difensore centrale e vi spieghiamo perché anche in questo reparto un rinforzo è addirittura necessario. A oggi Thiago Motta può contare su Jhon Lucumi, Adama Soumaoro e Joaquin Sosa, che non è ancora del tutto pronto (come evidenziato a San Siro contro l’Inter). E’ vero, potrebbe essere dirottato Stefan Posch a centrale di difesa, ma poi chi sarebbe impiegato come esterno destro? Questo Cambiaso, forse? Lasciamo perdere. E poi perché Motta dovrebbe spostare un calciatore che in quella posizione sta dando grandi equilibri all’intera squadra? Medel che torna centrale? Thiago non lo vede nella difesa a 4, e di conseguenza dovrebbe costruirla a 3 per impiegare dietro il “pitbull”, ma a quel punto finirebbe per stravolgere il Bologna attuale. Avete capito la realtà e soprattutto quelle che sono le necessità del momento? E non a caso Sartori e Di Vaio hanno messo gli occhi su Sam Beukema dell’Az Alkmaar e Kelvin Amian dello Spezia. In attesa che magari sia Claudio Fenucci a informare Saputo, certe esigenze di Thiago Motta le anticipiamo noi al presidente. Ricordandogli anche due cose. La prima: alla fine chi meno spende, più spende. E non cresce mai, continua solo a galleggiare sopra quelle squadre che lottano per salvarsi. La seconda: già dal suo Bologna sono dovuti scappare prima Pantaleo Corvino e poi Walter Sabatini, e allora sarà consigliabile che non si faccia scappare anche il terzo grande direttore, perché poi la gente si farebbe inevitabilmente delle domande (ammesso che già non se le sia fatte) e soprattutto comincerebbe a conoscere quelle che sono le risposte. A cominciare proprio da Sartori e da Thiago Motta.