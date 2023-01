Bologna, non è finita per Terzic. Zerbin, sì al solo prestito

I l Lecce voleva Maleh (a proposito: offerto nel 2021 anche al Bologna e non accettato prima che finisse a parametro zero alla Fiorentina) e ha preso Maleh in prestito con obbligo di riscatto. Poi: lo Spezia voleva Zurkowski e ha preso Zurkowski, sempre in prestito con obbligo di riscatto. E siamo al Bologna che voleva Terzic e almeno a oggi non lo ha ancora preso, nonostante Giovanni Sartori e Marco Di Vaio (per accontentare Thiago Motta) lo stiano inseguendo da 2 mesi, dopo averlo e rivisto tante volte anche in queste ultime settimane. L’ultima giovedì a Firenze, Fiorentina-Sampdoria 1-0, dove Terzic è stato uno dei protagonisti. Se il Bologna ha ancora possibilità di chiudere l’operazione? Prima di tutto devono volerla chiudere tutti a Casteldebole , successivamente va fatto un discorso: è vero che la Fiorentina vorrebbe trattenerlo ma è altrettanto vero che niente è cambiato per quanto riguarda Terzic, che al di là dei complimenti che gli ha rivolto al termine dell’ultima partita lo stesso Italiano, è ancora deciso a cambiare aria, dopo aver ripetuto sia a Joe Barone che a Daniele Pradè di non essere disposto a rinnovare il suo contratto, in scadenza nel giugno del 2024. Come è legittimo che sia la Fiorentina sta cercando di strappare più soldi possibile al Bologna, ma al tempo stesso sa anche di non poter chiedere la luna e che nel caso in cui decidesse di cederlo a giugno, finirebbe per rimetterci sui 2 milioni di euro.

Terzic, quello che costa meno

La sensazione è che Terzic, classe ‘99, possa essere acquistato con 3/3,5 milioni di euro, e alla luce di quelle che sono le valutazioni che vengono date ad altri esterni questo ragazzo serbo portato a Firenze da Pantaleo Corvino (che ora vorrebbe di nuovo con sé al Lecce) probabilmente rappresenta la migliore soluzione per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Perché il Parma per Oosterwolde, classe ‘2001, ha chiesto 10 milioni di euro, il Verona per Doig (classe ‘2002) sta chiedendo 8 milioni, il Copenaghen per Kristiansen (classe ‘2002) ne pretende 12, il Sassuolo per Kyriakopoulos (26 anni) 7 e l’Olympiakos per Reabciuk, classe ‘98, vuole 4 milioni. Detto che come ci hanno assicurato un paio di giorni da Casteldebole non solo ci sono i soldi per acquistare Terzic ma che ce ne sarebbero anche per acquistare uno che costa più del serbo, a questo punto potendo il Bologna scegliere tra più opzioni aspettiamo di conoscere il nome e il cognome dell’esterno che sarà messo a disposizione di Thiago Motta, che ieri ha fatto sapere di non gradire gli scambi, e questo assomiglia tanto a un messaggio cifrato al governo rossoblù. Certo, ancora una volta il tempo sarà galantuomo, e allora non resta che aspettare gli eventi per capire come stanno le cose veramente. Sì A

Zerbin anche in prestito

Intanto sul fronte Zerbin il Bologna continua a parlare con Giuntoli, essendo molto interessato a questo esterno sinistro di attacco, e pazienza se il Napoli è disposto a darlo solo in prestito secco per 6 mesi. Non a caso Sartori e Di Vaio non mollano neanche la pista che porta al giovane talentino del Manchester United Facundo Pellistri, classe 2001, lo scorso anno all’Alaves in Spagna, che il club inglese è pronto a dare in prestito con diritto di riscattto. Come abbiamo già sottolineato, affinché almeno uno tra Zerbin e Pellistri sbarchi a Casteldebole è necessario che venga trovata una destinazione a Vignato, va bene anche in prestito. Infine il difensore centrale: almeno a oggi gli uomini dell’area tecnica rossoblù sono in contatto con lo Spezia per Amian, su precisa indicazione di Thiago Motta, e con il Verona per Magnani.